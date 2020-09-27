الهلال يتخذ قرار جديد بعد رفض الإتحاد الآسيوي اعتراضه

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http://almnatiq.net/?p=906773
المناطق_الرياض

كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة سوف تصعد شكواها إلى محكمة التحكيم الدولية كاس بعد استعانتها بعدد من المحامين الدوليين لاستشارتهم في مذكرة الاحتجاج التي تم رفعها إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم السبت، رد الاعتراض المقدم من نادي الهلال، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب استناداً للمادة 4.3 من (التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19)

وأكد الاتحاد الآسيوي عبر بيانه الرسمي أنه لن يقوم بإصدار أي تعليق إضافي حول هذا الأمر

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