الهلال يتخذ قرار جديد بعد رفض الإتحاد الآسيوي اعتراضه

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة سوف تصعد شكواها إلى محكمة التحكيم الدولية كاس بعد استعانتها بعدد من المحامين الدوليين لاستشارتهم في مذكرة الاحتجاج التي تم رفعها إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم السبت، رد الاعتراض المقدم من نادي الهلال، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب استناداً للمادة 4.3 من (التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19)

وأكد الاتحاد الآسيوي عبر بيانه الرسمي أنه لن يقوم بإصدار أي تعليق إضافي حول هذا الأمر