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‏⁧‫جامعة الحدود الشمالية‬⁩ توزع باقات من الزهور بمناسبة ⁧‫اليوم_الوطني‬⁩ الـ٩٠

‏⁧‫جامعة الحدود الشمالية‬⁩ توزع باقات من الزهور بمناسبة ⁧‫اليوم_الوطني‬⁩ الـ٩٠
http://almnatiq.net/?p=906781
المناطق_عرعر

تحت رعاية معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري قامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة صباح يوم الأحد تاريخ 10/ ٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٧/ ٩/ ٢٠٢٠م بتوزيع باقات من الزهور على موظفي الجامعة، عند بوابة الجامعة الرئيسية بمدينة عرعر، وذلك احتفالا” باليوم الوطني التسعين لتأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وتوحيدها تحت راية التوحيد.
وذلك بحضور سعادة وكيل الجامعة للفروع الأستاذ الدكتور سعد بن سيف المضيّاني ، حيث قام سعادته بالترحيب بهم وتوزيع الزهور عليهم احتفاء” بهذه المناسبة المباركة، كما تم إرسال باقات الزهور لكليات شطر الطالبات ليتم توزيعها على منسوبات الكليات من الأكاديميات والموظفات.

وتأتي هذه الفعالية تعبيراً رمزياً يحفز منسوبي ومنسوبات الجامعة على العمل الدؤوب واستذكار جمالية هذا اليوم وارتباطه بموروثات حميدة ومنجزات عظيمة خلدها الملك المؤسس وأبناؤه الملوك البررة من بعده -رحمهم الله- إلى عهد الملك العادل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- الذي عزز قواعد الأمن والأمان ويقود الأمة نحو التميز والتطور في شتى المجالات برؤية ٢٠٣٠م، وبهمة وعزيمة أميرنا الشاب المحبوب ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-حفظه الله-.
وقدعبر الموظفون والموظفات عن شكرهم للجامعة على هذه اللفتة الطيبة، وحفاوة الاستقبال والترحيب بهم، لما لها من أثر يعزز الشعور بالانتماء والولاء للوطن واستذكار ملاحم القائد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رحمه الله ورجاله ممن صدقوا العهد والوعد وأرسوا دعائم هذا الوطن المعطاء.

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