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عملية ناجحة بالدماغ لطفلة عمرها 15 يوماً في مستشفى النساء والولادة بالجوف

عملية ناجحة بالدماغ لطفلة عمرها 15 يوماً في مستشفى النساء والولادة بالجوف

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عملية ناجحة بالدماغ لطفلة عمرها 15 يوماً في مستشفى النساء والولادة بالجوف

عملية ناجحة بالدماغ لطفلة عمرها 15 يوماً في مستشفى النساء والولادة بالجوف
http://almnatiq.net/?p=906783
المناطق_الجوف

نجح طاقم طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والتخدير بمستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف في إجراء عملية جراحية بالدماغ لمولودة حديثاً تبلغ من العمر 15 يوماً ، كانت تعاني من نزف دماغي واستسقاء بطينات الدماغ.

وقد تكللت العملية بالنجاح ، والمولودة في حالة صحية مستقرة ولله الحمد، وتحت الرعاية الطبية والتمريضية بالعناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة من قبل وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية النوعية في جميع مناطق المملكة ومن ضمنها منطقة الجوف.

ويعتبر إجراء هذا النوع من جراحات المخ والأعصاب لحديثي الولادة إضافة خدمة طبية جديدة بمستشفيي النساء والولادة والأطفال بالجوف ، والتي تهدف إلي علاج الأمراض والتشوهات الخلقية بالمخ والجهاز العصبي دون تعرض حديثي الولادة ذو الأوزان والأعمار الحملية المنخفضة لمضاعفات النقل الإسعافي بين المستشفيات في هذه المرحلة العمرية الحرجة .

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