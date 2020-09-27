احدث الأخبار

هيئة تقويم التعليم تدشن الموقع الإلكتروني للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب
أبرز المواد
 روسيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا
أبرز المواد
 رسميًّا.. تفعيل تطبيق اعتمرنا لحجز موعد العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة
أبرز المواد
 بالفيديو.. رصد أول “جمل” من نوعه في الصين
أبرز المواد
 حتى وصول اللقاح.. عالم بارز يراهن على فعالية الأجسام المضادة
أبرز المواد
 فرنسا تستعد لاستقبال أول تمثال لشخصية من أصول إفريقية
أبرز المواد
 عملية ناجحة بالدماغ لطفلة عمرها 15 يوماً في مستشفى النساء والولادة بالجوف
أبرز المواد
 ‏⁧‫جامعة الحدود الشمالية‬⁩ توزع باقات من الزهور بمناسبة ⁧‫اليوم_الوطني‬⁩ الـ٩٠
أبرز المواد
 كورونا في روسيا: 7867 إصابة جديدة والوفيات 20324
أبرز المواد
 بناءً على الأمر السامي الكريم: إستراتيجية للأمن السيبراني في الديوان العام للمحاسبة
أبرز المواد
 الهلال يتخذ قرار جديد بعد رفض الإتحاد الآسيوي اعتراضه
أبرز المواد
 خسائر بملايين الدولارات للعائلة المالكة في بريطانيا
أبرز المواد
هيئة تقويم التعليم تدشن الموقع الإلكتروني للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب

هيئة تقويم التعليم تدشن الموقع الإلكتروني للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب

أبرز المواد
روسيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

روسيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

أبرز المواد
رسميًّا.. تفعيل تطبيق اعتمرنا لحجز موعد العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة

رسميًّا.. تفعيل تطبيق اعتمرنا لحجز موعد العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة

أبرز المواد
بالفيديو.. رصد أول “جمل” من نوعه في الصين

بالفيديو.. رصد أول “جمل” من نوعه في الصين

أبرز المواد

بالفيديو.. رصد أول “جمل” من نوعه في الصين

بالفيديو.. رصد أول “جمل” من نوعه في الصين
http://almnatiq.net/?p=906793
المناطق - الرياض

أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا في محمية أنانبا البرية الوطنية الطبيعية في مقاطعة قانسو الصينية، أول جمل أبيض في العالم.

وفي مقطع الفيديو الذي التقط في الثالث من سبتمبر، تبدو 11 من الإبل البرية وهي تشرب الماء في إحدى البرك بمحمية أنانبا البرية الوطنية الطبيعية.

ومن المستغرب في الفيديو ظهور جمل أبيض اللون، يعتقد أنه الأول الذي يتم رصده حول العالم، حسبما ذكرت وكالة “شينخوا” الصينية للأنباء.

ونقلت “شينخوا” عن تشو يونغ شيانغ وهو أحد العاملين في المحمية الطبيعية قوله، إنه بناء على آراء الخبراء الذين تفحصوا مقطع الفيديو، فإن الجمل الأبيض ذو السنامين ينتمي لذات فصيلة الإبل الموجودة في الموقع والتي عادة ما يكون لون وبرها بنيا.

وتعد الإبل ذات السنامين من الحيوانات المهددة بالانقراض في القائمة الحمراء الخاصة بالاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة.

روابط ذات صلة

هيئة تقويم التعليم تدشن الموقع الإلكتروني للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب

هيئة تقويم التعليم تدشن الموقع الإلكتروني للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب
روسيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

روسيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا
رسميًّا.. تفعيل تطبيق اعتمرنا لحجز موعد العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة

رسميًّا.. تفعيل تطبيق اعتمرنا لحجز موعد العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*