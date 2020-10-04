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يقرأ الأفكار ويعبر عنها… فستان ذكي مزين بألف جهاز حساس متصل بالمخ… فيديو

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يقرأ الأفكار ويعبر عنها… فستان ذكي مزين بألف جهاز حساس متصل بالمخ… فيديو

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http://almnatiq.net/?p=906804
المناطق - الرياض

نجحت مصممة أزياء هولندية بتطوير ملابس تتمكن من قراءة الأفكار الداخلية والتعبير عنها، لتتحرك أجزاء من الفستان وتضيئ بحسب الحالة النفسية.

وأطلقت المصممة، أنوك ويبرخت، على تصميمها اسم “فستان بانجولين”، نسبة لحيوان آكل النمل الحرشفي.

ويتميز هذا الفستان ثلاثي الأبعاد بأنه مغطى بأكثر من ألف جهاز استشعار لتخطيط كهربية الدماغ والتي تتصل بمخ مرتديه، وعندما تتلقى أجهزة الاستشعار معلومات، تتحرك أجزاء من الفستان وتضيء، اعتماداً على مستوى نشاط دماغ صاحبه.

فإذا كان الشخص يشعر بالاسترخاء فإن الفستان يضيء باللون البنفسجي المهدئ، وإذا كان متوترا فستبدأ الأضواء بالخفقان و”الأجنحة” على كتفي الفستان بالرفرفة، بحسب ما نقل موقع CNET الأمريكي.

يذكر بأن المصممة مشهورة بأعمالها المتميزة، حيث صممت في السابق “فستان العنكبوت”، والذي ضم أطراف ميكانيكية متحركة تحاكي أرجل العناكب، وتَخِزُ أي شخص يقتحم المساحة الشخصية لمرتدي الفستان.

 

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