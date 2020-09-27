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رسميًّا.. تفعيل تطبيق اعتمرنا لحجز موعد العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة

رسميًّا.. تفعيل تطبيق اعتمرنا لحجز موعد العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة

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رسميًّا.. تفعيل تطبيق اعتمرنا لحجز موعد العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة

رسميًّا.. تفعيل تطبيق اعتمرنا لحجز موعد العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة
http://almnatiq.net/?p=906813
المناطق - الرياض

بدأت وزارة الحج والعمرة تفعيل تطبيق (اعتمرنا) تزامنا مع بدء العودة التدريجية للعمرة في المسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، اعتبارا من اليوم (الأحد) 17 صفر الحالي.

وشددت الوزارة على أن تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر التطبيق فقط، الذي تم تطويره بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وسيمكّن التطبيق الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والصلاة في الحرمين الشريفين، من تنظيم أوقات أدائهم للنسك والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية، بما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على الصحة العامة.

وسيكون تسجيل البيانات مرتبطا بتطبيق (توكلنا) بشكل مباشر، وستتضمن الخطوة عددا من الإجراءات من بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فايروس كورونا، كما أن التطبيق يتيح اختيار الوقت المناسب واختيار الخدمات المصاحبة، مثل وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومركز الخدمات.

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