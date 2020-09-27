دعت روسيا أطراف النزاع في ناغورنو- قرة باغ، إلى وقف إطلاق النار فورًا والبدء في المفاوضات.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم: “ندعو الأطراف إلى وقف إطلاق النار على الفور وبدء المفاوضات من أجل استقرار الوضع”، مشيرًا إلى أن الوضع في منطقة نزاع ناغورنو – قرة باغ، قد تدهور بشكل حاد، وأن القصف المكثف جار من قبل الجانبين وهناك تقارير عن وقوع خسائر
روسيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا
دعت روسيا أطراف النزاع في ناغورنو- قرة باغ، إلى وقف إطلاق النار فورًا والبدء في المفاوضات.
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