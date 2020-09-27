روسيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

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دعت روسيا أطراف النزاع في ناغورنو- قرة باغ، إلى وقف إطلاق النار فورًا والبدء في المفاوضات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم: “ندعو الأطراف إلى وقف إطلاق النار على الفور وبدء المفاوضات من أجل استقرار الوضع”، مشيرًا إلى أن الوضع في منطقة نزاع ناغورنو – قرة باغ، قد تدهور بشكل حاد، وأن القصف المكثف جار من قبل الجانبين وهناك تقارير عن وقوع خسائر