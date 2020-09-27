أمانة الشرقية تضبط (14) مخالفة تكدس في الأسواق وعدم التقيد بالتدابير الصحية من خلال 499 جولة رقابية

الدمام - المناطق

سجّلت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس السبت 9/2/1442هـ، (6) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، و(8) مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد19” وذلك من خلال (499) جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

في حين أنجزت الأمانة يوم أمس غسل وتعقيم وتطهير (937) موقعاً، بمشاركة (471) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام (151567) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

كما تم رفع (7741) طن من النفايات، وإزالة (4305) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9407) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

و تواصل الأمانة متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة للإجراءات الوقاية والأنظمة البلدية، وتقوم بتكثيف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بالتعاون مع الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفات في سياق ذلك، بالتواصل مع مركز البلاغات (940)، حرصا على سلامة المجتمع من أجل وطنٍ آمن ومستقر.