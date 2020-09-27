أكثر من 5 آلاف متبرع ومتبرعة بالدم بصحة حفر الباطن لعام 1441هـ

المناطق - حفر الباطن

استقبلت صحة حفر الباطن ممثلة بالمختبر الإقليمي وبنك الدم 5328 متبرعاً ومتبرعة لعام 1441هـ ،وذلك لزيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم إضافة إلى منح أفراد المجتمع فرصة التبرع بالدم وتسليط الضوء على الحاجة إلى التبرع بالدم على مدار السنة، للحفاظ على الإمدادات الكافية، وتحقيق الوصول الشامل، في الوقت المناسب وذلك لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساسي المتوفر من أجل مواجهة المطالب الإضافية للدم في حال ازدياد الحالات الطارئة.

كما نفذت صحة حفر الباطن في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد “COVID19” العديد من المبادرات تضمنت مبادرة (تبرع بلا تجمع ) لتسهيل إجراءات التبرع بالدم عن طريق تطبيق “وتين”، وسد حاجة بنوك الدم داخل المحافظة.