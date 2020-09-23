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توقيع اتفاقيات إطارية بين فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة و عدد من الجمعيات خيرية في محافظة بدر ومراكزها

توقيع اتفاقيات إطارية بين فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة و عدد من الجمعيات خيرية في محافظة بدر ومراكزها

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أمير منطقة جازان يستقبل مديرا تعليم جازان و صبيا لتهنئته باليوم الوطني واستعراض العملية التعليمية على منصة (مدرستي)

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أمير تبوك يلتقي مدير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

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أمير الباحة يرعى حفل إمارة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني

أمير الباحة يرعى حفل إمارة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني

منطقة الباحة

أمير الباحة يرعى حفل إمارة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني

أمير الباحة يرعى حفل إمارة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=906893
المناطق - واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم, الحفل الذي أقامته الإمارة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
وشاهد سموه خلال الحفل عرضاً مرئياً عن الفعاليات التي أقيمت ومنها الهايكنج, والطيران الشراعي, والدراجات الهوائية والنارية, ومعرض الفنون التشكيلية, واحتفاء المنطقة باليوم الوطني وما حظيت به من رعاية واهتمام من قبل الحكومة الرشيدة أيدها الله.
حضر الحفل وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري, ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي, وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, ومديرو الإدارات الحكومية والجهات والأمنية.

 

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