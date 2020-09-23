أمير الباحة يرعى حفل إمارة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم, الحفل الذي أقامته الإمارة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وشاهد سموه خلال الحفل عرضاً مرئياً عن الفعاليات التي أقيمت ومنها الهايكنج, والطيران الشراعي, والدراجات الهوائية والنارية, ومعرض الفنون التشكيلية, واحتفاء المنطقة باليوم الوطني وما حظيت به من رعاية واهتمام من قبل الحكومة الرشيدة أيدها الله.

حضر الحفل وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري, ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي, وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, ومديرو الإدارات الحكومية والجهات والأمنية.