أمير منطقة جازان يستقبل مديري تعليم جازان و صبيا لتهنئته باليوم الوطني واستعراض العملية التعليمية على منصة (مدرستي)

جازان - فضة عطيف

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بجهود وزارة التعليم وحرصها على تفعيل الجانب التقني من خلال التعليم عن بعد، بهدف خدمة الأجيال تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة؛ جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم ، مديري تعليم جازان وصبيا الدكتور إبراهيم أبو هادي، والدكتور حسن الخرمي، حيث استعرضا أمام سموه جهود وزارة التعليم وإدارتي تعليم جازان وصبيا فيما يخص التعليم عن بعد ومنصة مدرستي.

وتضمن العرض فيديو تعريفي عن منصة مدرستي، بدايتها وأهدافها، وشاهد سموه بثا مباشرا لأحد الدروس عبر منصة مدرستي، مشاركا ابناءه المعلمين والطلاب في احد الفصول الافتراضية عن بعد واستمع الجميع لتوجيهاته.

وثمن مديرا تعليم جازان وصبيا لسمو أمير جازان الداعم الأول للتعليم بالمنطقة دعمه للعملية التعليمية، وتقديره لجهود وزارة التعليم فيما يتعلق بمنصة مدرستي، وإشادته بكفاءة الوزارة في مواجهة التحديات، وتوفير البدائل الإلكترونية في وقت وجيز في ظل جائحة كوفيد-١٩.

يذكر أن وزارة التعليم قد أطلقت منصة مدرستي في السعودية كبديل للعودة إلى المدارس للتقليل من خطر انتشار جائحة فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين في المدارس، حيث تم البدء في استخدام منصة مدرستي في بداية العام الدراسي 1442هـ وسارت العملية التعليمية بشكل طبيعي عن بُعد، من شرح الدروس على المنصة والتفاعل بين الطلاب والمعلمين وأداء الواجبات الدراسية للمواد المختلفة.

هذا و يستفيد من منصة مدرستي بتعليم جازان قرابة 200 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1400 مدرسة، وأكثر من 149 ألف طالب وطالبة من تعليم صبيا في 1200 مدرسة بنين وبنات، وتم تدريب الكوادر التعليمية على العديد من برامج منصة مدرستي فور إطلاقها، استفاد منها 18 ألف معلم ومعلمة بتعليم جازان، و ١٦ ألف معلم ومعلمة من تعليم صبيا، كما قامت الإدارتان بالعمل على توفير الدعم الفني للطلاب وأولياء الأمور في المدارس، وحتى المنازل لمن لم يتمكن من الدخول على المنصة.

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان د. عبدالله بن محمد الصقر.