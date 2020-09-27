توقيع اتفاقيات إطارية بين فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة و عدد من الجمعيات خيرية في محافظة بدر ومراكزها

وشهد توقيع الاتفاقيات محافظ بدر خالد الضويان، ومدير مركز التنمية الاجتماعية، ووقّعها من جانب وزارة الإسكان مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة أحمد بكر زيدان، ومن جانب الجمعيات الخيرية رؤساء مجلس ادارة الجمعيات في المحافظة والمراكز التابعة.

وتأتي الاتفاقيات ترجمة لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – المتمثلة في تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من التملك أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع غير الربحي لدعم برامج الإسكان التنموي الموجهة للمستفيدين.