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أمير القصيم يطلع على التقرير السنوي لجمعية لطف بمحافظة عنيزة

أمير القصيم يطلع على التقرير السنوي لجمعية لطف بمحافظة عنيزة

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أمير القصيم يطلع على التقرير السنوي لجمعية لطف بمحافظة عنيزة

أمير القصيم يطلع على التقرير السنوي لجمعية لطف بمحافظة عنيزة
http://almnatiq.net/?p=906907
المناطق - بريدة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على التقرير السنوي لجمعية لطف النسائية لمكافحة العنف الأسري بمحافظة عنيزة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم , ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق , ومدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة مصلح المطيري , اليوم ، رئيس مجلس ادارة جمعية لطف النسائية مريم المطيري وعدد من أعضاء الجمعية.

 

واشتمل التقرير على أهم نشاطات الجمعية خلال العام المنصرم وكذلك آلية عملها حيث تتولى الاستشارات الأسرية هاتفياً وحضورياً ، وحلقات النقاش والأنشطة الأخرى وبيان الأعمال المنجزة للجمعية كمشاركة في بعض المناسبات والفعاليات بالمنطقة لتسليط الضوء على عمل الجمعية.

 

وأشاد سموه بالتفاعل مع برامج الهيئة ونشاطاتها لتحقيق الهدف المنشود من إنشائها ، والمتمثل في صياغة الحقوق ونشرها كثقافة عامة ، مؤكداً سموه أهمية تعاون جميع الجهات الحكومية لأجل تمكين الهيئة من تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها ، وتحقيق تطلعات القيادة الكريمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

 

وناقش سموه آلية عمل الجهات المعنية مع الجمعية وتعاونها في مباشرة حالات العنف الأسري وفق الضوابط والإجراءات ، ووضع آلية للحد من العنف الأسري بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية المعنية.

 

وثمن سمو الأمير فيصل بن مشعل , الأعمال التي تقوم بها الجمعية , حاثاً الجميع على الاستمرار في تعزيز القيم التي يحثنا عليها الدين الإسلامي والاهتمام بتنمية الإنسان ومعالجة هذه الظاهرة الحديثة والسيئة في المجتمع المحلي التي يجب علينا مواجهتها والتصدي لها بحزم الا وهي ظاهرة العنف الأسري ، متمنياً للقائمين على الجمعية كل التوفيق والسداد في تقديم هذه الأعمال المجتمعية والأسرية الهامة.

 

وفي ختام اللقاء , كرم سمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة نزار الحركان , نظير ما قدمه من دعم للجمعية . 

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