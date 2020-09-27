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أمير الشرقية يهنئ ناديي “النور” و “مضر”

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أمير الشرقية يهنئ ناديي “النور” و “مضر”

أمير الشرقية يهنئ ناديي “النور” و “مضر”
http://almnatiq.net/?p=906912
المناطق - الدمام

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ناديي النور ومضر من محافظة القطيف، بما حققه الناديين من إنجازات، حيث حقق نادي النور درع الدوري الممتاز لكرة اليد، لفئتي الناشئين والشباب، فيما حقق نادي مضر كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه.

وأكد سموه أن هذه المنجزات التي تحققها رياضة المنطقة الشرقية، هي ثمرة دعم واهتمام من لدن القيادة الرشيدة –يحفظها الله-، مبيناً أن استمرارية هذه المنجزات، من الأهمية بمكان، باعتبار ذلك دافعاً لمزيدٍ من التطور في رياضة الشرقية، وحافز لرفع التنافسية بين أندية المنطقة، متمنياً سموه لناديي النور ومضر التوفيق.

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