نائب أمير الشرقية يهنئ ناديي “النور” و “مضر”

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ناديي النور ومضر من محافظة القطيف، بعد حصول نادي النور على درع الدوري الممتاز لكرة اليد، لفئتي الناشئين والشباب، كما حقق نادي مضر كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه.

ونوه سموه بالمنجزات المتتالية التي تحققها رياضة الشرقية، بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة –يحفظها الله-، مشيراً لأن رياضة المنطقة تواصل تميزها، وتحصد المنجزات، مؤكداً أهمية دعم وتنمية المواهب الرياضية التي تعزز هذه المسيرة، وتواصل هذه المنجزات، متمنياً لناديي النور ومضر التوفيق.