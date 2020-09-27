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منصّات “سكني” الرقمية تواصل تقديم خدماتها لتسهيّل تملُك الأُسر السُعودية

منصّات “سكني” الرقمية تواصل تقديم خدماتها لتسهيّل تملُك الأُسر السُعودية

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منصّات “سكني” الرقمية تواصل تقديم خدماتها لتسهيّل تملُك الأُسر السُعودية

منصّات “سكني” الرقمية تواصل تقديم خدماتها لتسهيّل تملُك الأُسر السُعودية
http://almnatiq.net/?p=906932
المناطق - واس

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تقديم خدماته للمواطنين بالتزامن مع إجازة اليوم الوطني عبر منصاته الرقمية المتنوعة من خلال تطبيق وموقع سكني
ومركز الاتصال الموحد 199090 وحساب خدمة المستفيدين على منصة “تويتر”، ضمن جهود البرنامج المستمرة لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية من خلال خدمات تفاعلية يسهُل معها الوصول للمواطنين على مدار الساعة.
حيث سجّلت المنصات خلال الأسبوع الماضي من شهر سبتمبر الجاري إقبالاً من المواطنين للاستفادة من مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين199090 بالإجابةعلى نحو 27 ألف اتصال، فيما تجاوز عدد الطلبات والاستفسارات التي تم تنفيذها عبر موقع “سكني” 6064 استفسارا كما تمت معالجة نحو 1900 اعتراض من خلال خدمة “راسلنا” على موقع سكني.
وتستمر منصة “سكني” (sakani.housing.sa) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة “تحدث معي” للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات حول حلول التمويل السكني المدعوم والخيارات المتنوعة التي يُتيح البرنامج حجزها إلكترونياً.
وتفاعل حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) على منصة “تويتر” مع 6350 استفسار عبر الحساب الذي خصصه “سكني” للإجابة على كافة أسئلة الأسر السعودية حول الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج، وتشمل الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي.
وتجاوز أعداد الزيارات لتطبيق “سكني” 158 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها البرنامج، مثل (الحجز الفوري للأراضي وإصدار عقودها إلكترونياً، وحجز الوحدات واستعراض مواقعها ونماذجها، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وإصدار شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي) وغيرها من الخدمات.
ويستمر “سكني” في ضخ المزيد من مشاريع الأراضي والوحدات السكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد
برامج رؤية المملكة 2030 -، ضمن 82 مشروعاً توفّر ما يتجاوز 132 ألف وحدة بأسعار تبدأ من 250 – 750 ألفا، بالإضافة إلى 205 مخططات توفر أكثر من 175 ألف أرض سكنية لتلبية رغبات الأسر السعودية.

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