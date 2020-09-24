أمير منطقة حائل يرعى حفل إدارة التعليم باليوم الوطني

المناطق - حائل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, أن تعزيز مفهوم المواطنة لدى الطلاب من المهام الرئيسة للمعلم وتعكس دوره الحضاري في غرس مفاهيم الانتماء الصادق للوطن, مشيراً إلى أهمية بناء الأجيال وتحفيزهم لنيل أعلى المستويات العلمية وتحصينهم بوصفهم بوابة لمستقبل أفضل للوطن.

جاء ذلك خلال رعاية سموه -عن بعد- اليوم الاحتفال الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل لليوم الوطني الـ90, حيث نوه بالأعمال المميزة التي قدمتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة خلال اليوم الوطني.

واشتمل الحفل على كلمة لمدير عام التعليم بمنطقة حائل, وأوبريت إنشادي بعنوان “بقلبي أنت يا وطني”, وقصيدة وطنية ونشيد بعنوان “أوطانكم حلوة”.

وفي الختام كرم مدير التعليم بالمنطقة الراعي الرسمي لمسابقة تعليم حائل “أغلى وطن”.