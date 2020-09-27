ديوان المظالم ومحاكمه يشاركون فرحة الوطن باليوم الوطني الـ 90

المناطق - واس

شارك ديوان المظالم ومحاكمه الإدارية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة فرحة الوطن باليوم الوطني للمملكة الـ90 ، إذ شهدت هذه المشاركة العديد من الأعمال المرئية والبصرية احتفاءً بهذه المناسبة الغالية.

وقدّم ديوان المظالم مجموعة من الأعمال الإعلامية الوطنية مواكبةً لهذه المناسبة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات والمشاركات الوطنية من قبل المنسوبين.

كما شارك ديوان المظالم ومحاكمه بهذه المناسبة منجزات القضاء الإداري التي تحققت طوال مسيرة الخير والنماء للمملكة العربية السعودية، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي يتلقاه مرفق القضاء الإداري من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .