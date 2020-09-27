المبعوث الدولي للأزمة في اليمن يعلن الاتفاق على تبادل 1081 من الأسرى اليمنيين

أعلن المبعوث الدولي للأزمة في اليمن مارتن جريفيث اليوم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين لتبادل ١٠٨١ أسيرا من الطرفين ، وتطبيق الاتفاق والإفراج عن الأسرى بشكل فوري.

وأوضح المسؤول الأممي في بيان أن الاتفاق -الذي جاء في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشراف على تنفيذ اتفاقات تبادل الأسرى الذي بدأ قبل أسبوع في سويسرا- سيسهم في بناء الثقة بين الجانبين للتوصل إلى السلام .

وأضاف أن الجانبين جددا التزامهما بموجب اتفاق ستوكهولم لعام ٢٠١٨ بالإفراج عن جميع الأسرى والمفقودين والمعتقلين والمختفين قسريا والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، واتفقا على عقد اجتماع جديد لتنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمان الذي عُقد في فبراير الماضي ، مع بذل الجهود للإفراج عن المزيد من الأسرى بمن فيهم الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن الدولي وفقا لاتفاق ستوكهولم .

وتضم اللجنة الإشرافية المعنية باتفاق تبادل الأسرى وفودا من أطراف النزاع وممثلين عن التحالف العربي ، ومكتب المبعوث الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر .