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أكثر من 33 مليون إصابة مؤكدة

عدد الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا يتجاوز المليون حالة

عدد الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا يتجاوز المليون حالة
http://almnatiq.net/?p=906977
المناطق - وكالات

أعلن موقع “وولرد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، الأحد، أن عدد الوفيات حول العالم بسبب الفيروس تجاوز المليون حالة، فيما سجل أكثر من 33 مليون إصابة مؤكدة بكورونا.

وأشار الموقع، إلى أنه “سجلت في العالم 33 مليون حالة إصابة بـ(كوفيد – 19)، وأن هناك 7.6 منها نشطة، وأن أعداد الوفيات تجاوز المليون حالة”.

وأضاف: “تم تسجيل أكثر من 24 مليون حالة تعافي من المرض”.

وأكد الموقع، على أن “معظم الوفيات في الولايات المتحدة، إذ سجلت أكثر من 204 آلاف حالة وفاة هناك، تليها البرازيل والهند والمكسيك، فيما جاءت بريطانيا بالمركز الخامس”.

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