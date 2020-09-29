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جامعة الجوف تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ 90

جامعة الجوف تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ 90
http://almnatiq.net/?p=906980
المناطق - الجوف

ابتهاجاً باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، أقامت جامعة الجوف احتفالاً نظمته عمادة شؤون الطلاب تحت شعار (همة حتى القمة) برعاية وحضور رئيس الجامعة أ. د/ محمد بن عبد الله الشايع.
وانطلق الحفل بالسلام الملكي وقراءة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى رئيس الجامعة كلمة بهذه المناسبة رفع خلالها باسمه واسم جميع منسوبي الجامعة ومنسوباتها أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- بهذه المناسبة الغالية، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ المملكة ويديم عليها الأمن والرخاء في ظل القيادة الرشيدة، معبراً عن سعادته باليوم الغالي “يحق لنا أن نفخر بالوطن فهو وطن العدل والمحبة والرخاء ومصدر فخر لكل مواطن سعودي حيث قدم دروساً كثيرة على امتداد التاريخ في الوفاء للمواطن، وعندما نتحدث عن الوطن نتأمل ما قدمه لأبنائه ما يجعلنا ننظر إليه بالفخر والعزة..”.
وأكد الدكتور الشايع أن المملكة قدمت خلال الأشهر الماضية دروساً سبقت جميع دول العالم بلا استثناء بإيقاف حركتها الاقتصادية من أجل سلامة أبناء هذا الوطن وهذا غير مستغرب على القيادة الرشيدة.. مضيفاً أن ما قدمته المملكة من إجراءات خلال الفصل الدراسي الثاني من العام السابق هو امتداد للدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة للتعليم في المملكة بصفة عامة والتعليم الجامعي على وجه الخصوص، موضحاً أن المملكة أثناء الجائحة نجحت في التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني خلال 24 ساعة في جميع جامعات المملكة، منوهاً أنه لولا وجود بنية تحتية وتعليمية متطورة لما استطاعت الجامعات أن تحول جميع مقرراتها الدراسية إلى التعليم عن بعد بهذه السرعة، مؤكداً بأن ذكرى اليوم الوطني فرصة لغرس وتعزيز معاني الوفاء والولاء لأولئك الأبطال الذين صنعوا هذا المجد وهذا الوطن الغالي منذ تأسيسه على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وسار على نهجه ملوك البلاد رحمهم الله وأدام هذا العهد الزاخر بالمنجزات والرفعة والسيادة للوطن.
فيما أكد الطالب عبد الله الرويلي في كلمته التي ألقاها نيابة عن طلبة الجامعة أن الانتماء لهذا الوطن مغروس في أرواحهم، لافتاً إلى أن رد الجميل لهذه البلاد المباركة حق على كل حر درج في أكنافها مشيراً إلى أن هناك رجال على الحدود للذود عن الوطن ونحن في ميادين العلم والمعرفة همنا الجد والاجتهاد لخدمة الوطن في مستقبل واعد.
وتفاعل الحضور مع أوبريت (وطن السلام) من كلمات الدكتور طامي الشمراني احتفالاً بهذه المناسبة الغالية، وشاهدوا عرضاً مرئياً بعنوان (الجوف همة)، وعرضاً آخر بعنوان (بنت الجوف) كتبت كلماته د. مها الدغمي وكيلة شؤون الطلاب وقدمته الطالبة مزنة الصعقبي، كما ألقت الطالبة هتون الطالب قصيدة شعرية بهذه المناسبة الوطنية، عبرت خلالها عن حبها وولائها للوطن واعتزازها بالانتماء له.
واختتم الحفل بالعرضة السعودية وسط أجواء وطنية مفعمة بالحب والاء والانتماء.

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