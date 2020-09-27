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أمير الجوف يشارك الطلاب دروسهم التعليمية عبر منصة مدرستي

أمير الجوف يشارك الطلاب دروسهم التعليمية عبر منصة مدرستي
http://almnatiq.net/?p=906985
المناطق - الجوف

شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, الطلاب والطالبات دروسهم التعليمية -عن بُعد- عبر منصة مدرستي الافتراضية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه, لمدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ومساعديه وعدد من الطلاب والطالبات، حيث شارك سموه من خلال منصة مدرستي أحد المعلمين وطلابه في المرحلة الثانوية من خلال.
ونوه سمو أمير منطقة الجوف في كلمته التي وجهها عبر المنصة للطلاب والطالبات ومعلميهم بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتوفير جميع الإمكانيات وسبل الراحة للمؤسسات التعليمية لمواصلة المسيرة التعليمية في جميع مراحلها .
وأشاد سمو الأمير فيصل بن نواف في كلمته للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بالجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم، وتعليم المنطقة وما تحقق من مستوى عالي لتجاوز الظروف ، وبمساعدة أولياء أمور الطلاب والطالبات، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح .
من جانبه قدم مدير عام التعليم بالجوف نبذة عن مراح التعليم – عن بُعد – والمستفيدين منها في جميع مراحل التعليم العام وذلك بدأً من الروضة الافتراضية ومنصة مدرستي وقنوات عين دروس الفضائية التعليمية وقنوات عين دروس علي اليوتيوب، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على ما يلقاه قطاع التعليم بالمنطقة من حرص ومتابعة ودعم من سموه الكريم .

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