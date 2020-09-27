محافظ القريات يستقبل مدير التعليم ويشارك أبناءه الطلاب من خلال منصة مدرستي بمناسبة اليوم الوطني 90

المناطق - الجوف

استقبل سعادة محافظ القريات الأستاذ عبدالله بن صالح الجاسر سعادة مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي يرافقه المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ مشعل بن محمد الحواس، والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ محمد بن ثابت الزايدي، وعددا من القيادات التعليمية بحضور مدير شرطة محافظة القريات العقيد ناصر بن عبدالله الشراري

ومدير ادارة المساجد والدعوة والارشاد

فضيله الشيخ صالح بن يحيى الشراري .

بدأ اللقاء بالسلام على سعادة محافظ القريات وتهنئته بمناسبة اليوم الوطني 90 لوطننا الغالي. ومن ثم تلا ذلك كلمة لمدير التعليم هنأ من خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، وسمو أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وسعادة المحافظ. باليوم الوطني لبلادنا الغالية حيث تحدث الدكتور الثبيتي عن رحلة البناء والعطاء للوطن الغالي منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وفِي العهود المباركة لملوك هذه البلاد وصولا للعهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله

وأشار الدكتور الثبيتي إلى جهود وزارة التعليم بقيادة معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لحرصه على مواصلة الطلبة تعليمية وذلك من خلال التعليم عن بعد وتوفير منصة مدرستي والقنوات البديلة، وأكد أن ذلك يأتي ضمن توجهات الوزارة في تفعيل التعليم الإلكتروني والذي يأتي ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ مشيدا بما تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم من دعم لا محدود

بعد ذلك استعرض رئيس قسم النشاط الأستاذ رحيل بن سليم العبدلي ما تم إنجازه لجميع فعاليات إدارة التعليم للفعاليات المقامه بمناسبة اليوم الوطني ٩٠ بحسب توجيهات الوزارة من خلال عرض مرئي؛ فقد تم تفعيل كل الفعاليات والأنشطة لهذه المناسبه عن بعد وهي: عرض أوبريت (بيرق العز )،

عرض مرئي بعنوان (سيره عطره) عن تاريخ مولاي خادم الحرمين الملك سلمان،

عرض لجميع المشاركات والتصاميم للأقسام والمدارس ومشاركاتها بجميع وسائل التواصل لهذه المناسبه،

عرض لمسابقات ومشاركات الطلاب التي أقيمت لليوم الوطني، العرض المرئي بمبنى الإدارة، وفعاليات الليزر.

ثم استعرض مدير تقنية المعلومات الأستاذ عايض بن حامد العنز ي جهود الوزارة في تفعيل منصة مدرستي

لضمان استمرارية التعليم للطلبة. وكذلك جهود إدارة التعليم في متابعة التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي و القنوات التي اتاحتها الوزارة. بالإضافة إلى الجهود التقنية ومتابعة مشاكل ضعف الانترنت والعمل على حلها. وكذلك الجهود الإعلامية للتوعية ونشر ثقافة التعليم عن بعد.

وقد شارك سعادة المحافظ أبناءه الطلاب في الدروس من خلال الفصول الافتراضية في منصة مدرستي وبرنامج مايكروسوفت تيمز في ثانوية غرناطة

كما دشن سعادة المحافظ مسابقة اليوم الوطني ٩٠ عن بعد في متوسطة الإمام محمد بن سعود؛ حيث تم استقباله والترحيب به في الفصل الافتراضي

وقد أثنى سعادة المحافظ على ما شاهده من فعاليات وإنجازات مؤكدا على ما تبذله قيادتنا الرشيدة من دعم لقطاع التعليم والمحافظة على صحة وسلامة الطلاب مبينا أن منصة مدرستي مشروع وطني عظيم يستحق أن تتضاعف جهود الجميع لإنجاحه وأشار سعادة المحافظ على اهتمام ورعاية سمو أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف آل سعود بالتعليم بالمنطقة وقدم الجاسر شكره وتقديره لمدير التعليم بالقريات الدكتور محمد الثبيتي ولجميع الفرق العاملة على هذه الإنجازات