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منسوبو الموارد البشرية بالرياض ينظمون برنامجاً بمناسبة اليوم الوطني 90

منسوبو الموارد البشرية بالرياض ينظمون برنامجاً بمناسبة اليوم الوطني 90

منطقة الرياض
أمير الجوف يستقبل مدير التعليم والطلاب والطالبات

أمير الجوف يستقبل مدير التعليم والطلاب والطالبات

منطقة الجوف
محافظ القريات يستقبل مدير التعليم ويشارك أبناءه الطلاب من خلال منصة مدرستي بمناسبة اليوم الوطني 90

محافظ القريات يستقبل مدير التعليم ويشارك أبناءه الطلاب من خلال منصة مدرستي بمناسبة اليوم الوطني 90

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مجلس شؤون الأسرة وبنك التنمية الاجتماعية يوقعان مذكرة تعاون مشترك

مجلس شؤون الأسرة وبنك التنمية الاجتماعية يوقعان مذكرة تعاون مشترك

محليات

منسوبو الموارد البشرية بالرياض ينظمون برنامجاً بمناسبة اليوم الوطني 90

منسوبو الموارد البشرية بالرياض ينظمون برنامجاً بمناسبة اليوم الوطني 90
http://almnatiq.net/?p=906998
المناطق - الرياض

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم وبحضور مدير عام الفرع د. محمد بن عبدالله الحربي برنامجاً وطنياً خاصاً لمنسوبيه تحت شعار ” همة حتى القمة ” بمناسبة اليوم الوطني 90.

تضمن البرنامج الذي اقيم مع تطبيق الإجراءات الإحترازية وقوانين التباعد الإجتماعي على عرض بعض اللوحات ذات المضامين الوطنية في شاشات الفرع الداخلية وتوزيع الأعلام والحلوى والهدايا التذكارية بهذه المناسبة على الحضور كما القى احد موظفي العلاقات والإعلام قصيدة وطنية في ختام البرنامج نالت على استحسان الجميع.

وقد تبادل الدكتور الحربي مع منسوبي ومنسوبات الفرع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية المجيدة كما قدم شكره وتقديره لجميع الإدارات على جهودهم المبذولة طوال العام داعياً الله ان يعيد هذه الذكرى على وطننا الغالي اعواماً مديدة وهي ترفل في ثياب العز والمجد والتطور الذي أرسى قواعده الملك المؤسس وسار على نهجه أبناؤه البررة من بعده

وفي ذات السياق نظم مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد بالرياض ومراكز التنمية الاجتماعية بالرياض وبمحافظة الدلم وروضة سدير ومكتب الضمان الاجتماعي بحوطة بني تميم مجموعة من البرامج بمناسبة اليوم الوطني 90 .

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