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غرفة أبها توقع اتفاقية شراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير

غرفة أبها توقع اتفاقية شراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير
http://almnatiq.net/?p=907014
المناطق - عسير

بحضور وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبده، وخلال ملتقى توظيف #تمكين وقع الأمين العام لغرفة أبها الدكتور/ رياض بن أحمد آل عقران اتفاقية شراكة مع الأستاذ هادي بن عايض الشهراني مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير، وذلك للتعاون في تقديم الخدمات التدريبية والتطويرية.

من جانبه أكد الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران على أن الاتفاقية تنص على التعاون المشترك بين الطرفين لتقديم الخدمات التدريبية والتطويرية بمنطقة عسير ، موضحاً أن الغرفة و فرع الوزارة بعسير يسعيان لتطوير مفهوم التنمية، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة للجمهور مع تقديم البرامج والخدمات النوعية وفتح المجال للشراكات مع معظم القطاعات بما يعود بالنفع على الجميع.

مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل فريق يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات الشراكة، ويحق لفريق العمل الاستعانة بممثلي الجهات المعنية لوضع برامج تحقق مضمون هذه الشراكة مع منح كافة التسهيلات وتذليل العقبات التي قد تعوق تنفيذ هذه الاتفاقية بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة خلال الفترة القادمة بإذن الله.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط غرفة أبها لعقد مختلف الشراكات مع كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخاصة حرصاً على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي أكدت على ضرورة التكامل بين كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المواطنين على نحو أفضل.

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