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أبرز المواد

الحقيل يشكر القيادة على الموافقة بإعفاء المستثمرين من سداد 25 بالمائة من قيمة إيجارات العقارات البلدية للعام الحالي بقيمة تجاوزت 570 مليون ريال

الحقيل يشكر القيادة على الموافقة بإعفاء المستثمرين من سداد 25 بالمائة من قيمة إيجارات العقارات البلدية للعام الحالي بقيمة تجاوزت 570 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=907019
المناطق - واس

رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على صدور الموافقة الكريمة بإعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25 بالمائة من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية لهذا العام بما يعادل أجرة ثلاثة أشهر.
وأوضح معاليه أن هذه الموافقة الكريمة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من الدولة لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص وحماية المستثمرين من التعثر بما يضمن ديمومة المشاريع.
وبين معالي الوزير الحقيل أن الموافقة تشمل إعفاء جميع المستثمرين مع الأمانات والبلديات في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بالجائحة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذه الموافقة الكريمة يتجاوز 50 ألف منشأة اقتصادية بقيمة إعفاءات تقدر بما يزيد عن 570 مليون ريال.

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