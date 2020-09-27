علوم وآداب المجاردة بجامعة الملك خالد تطلق مبادرة التميز في التعلم الإلكتروني

المناطق - المجارده

أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية العلوم والآداب بالمجاردة مبادرة التميز في التعلم الإلكتروني والتي تهدف للاستخدام الأمثل لأدوات التعلم الإلكتروني.

وأكدت عميدة الكلية الدكتورة مها الشهري حرص الكلية على أن تكون نموذجًا رائدًا في هذا الجانب، حيث بدأت المبادرة بإطلاق أكثر من عشرين برنامجًا تدريبيًّا احترافيًّا، وكذلك إطلاق مسابقة التميز التحفيزية لأعضاء هيئة التدريس والطالبات.

وأضافت الشهري أن ذلك يأتي تزامنًا مع التوجه العام لتطبيق التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد وكذلك لتحقيق أحد برامج رؤية المملكة وهو التحفيز وخلق بيئات مناسبة تساهم في الإبداع والابتكار.

يذكر أن هذه المبادرة التي تضم مجموعة من البرامج والدورات تستهدف أعضاء هيئة التدريس والطالبات وذلك لتعزيز مهاراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على الإبداع والابتكار في صناعة واستخدام المحتوى الرقمي والتعامل معه بناء على معايير الجودة العالمية.