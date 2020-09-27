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‏مع ذكرى اليوم الوطني 90 رئيس مركز قوز الجعافرة (النعمي) يدشن سلة مطلق الخير بجمعية بر الجعافرة

‏مع ذكرى اليوم الوطني 90 رئيس مركز قوز الجعافرة (النعمي) يدشن سلة مطلق الخير بجمعية بر الجعافرة

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‏مع ذكرى اليوم الوطني 90 رئيس مركز قوز الجعافرة (النعمي) يدشن سلة مطلق الخير بجمعية بر الجعافرة

‏مع ذكرى اليوم الوطني 90 رئيس مركز قوز الجعافرة (النعمي) يدشن سلة مطلق الخير بجمعية بر الجعافرة
http://almnatiq.net/?p=907026
المناطق - فضه عطيف

دشن سعادة رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ محمد بن أحمد النعمي ظهر اليوم الأحد 1442/2/10 مبادرة سلة مطلق الخير في يوم الوطن والتي تضمنت 1000 سلة غذائية متكاملة الأصناف بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بجازان

وقدم رئيس مجلس جمعية البر الخيرية بساحل الجعافرة الأستاذ يحيى إدريس صديق جزيل الشكر ووافر التقدير لرئيس جمعية البر الخيرية بجازان الأستاذ يحيى حسن عوض والأمين العام الأستاذ محمد حسن علاوي على تواصلهم وجهودهم لتوفير 1000 سلة غذائية لمستفيدي جمعية بر ساحل الجعافرة

وبهذه المناسبة تقدم رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ محمد بن أحمد النعمي بوافر الشكر وفائق التقدير لسعادة محافظ صبيا الأستاذ منصور بن زيد الداود على الدعم الكبير لجميع الإدارات الحكومية بمركز قوز الجعافرة ولسعادة رئيس جمعية البر بساحل الجعافرة ولجميع أعضاء الجمعية على ما يقومون به من جهد جعل ذلك في ميزان حسناتهم
سائلا الله أن يحفظ البلاد والعباد وولاة أمرنا لكل ما يحبه ويرضاه.

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