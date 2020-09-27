مدير تعليم جدة يدشن ” جدارية صفحات “

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دشن مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم الأحد جدارية «صفحات لن تطوى وأيام لن تنسى» وذلك ضمن فعاليات تعليم جدة للاحتفال باليوم الوطني ال ” ٩٠ ” والتي أعدها مكتب التعليم بالنسيم وذلك بمقر المكتب بحي الثغر بحضور مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية والخدمات المساندة ومدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور سعود السلمي ومنسوبي المكتب .

وأكد المسعودي عقب تدشينه للجدارية أن قطاع التعليم بجدة ممثلا في مكتب التعليم بالنسيم يحتفي بيوم الوطن المجيد مبينا أن الجدارية تحمل شعارا يعكس ماوصلت إليه المملكة من مكانة عالمية في السيادة والريادة وأن الاحتفاء باليوم الوطني ال” ٩٠ ” سيكون على مستوى الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها وصولا لمختلف أطياف المجتمع لمشاركة منسوبي ومنسوبات التعليم الفرح والفحر بهذه المناسبة الغالية التي تترجم مانعيشه في هذا الوطن الغالي من أمن واستقرار ورخاء في ظل القيادة الرشيدة .

من جهته أوضح مدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور سعود السلمي أن الجدارية التي يبلغ طولها 13 مترا كانت من إعداد وتنفيذ عدد من معلمي التربية الفنية ومشاركة الفنان العالمي محمد عسيري المسجل في موسوعة جينيس العالمية بلوحة الملك سلمان حفظه الله وتضم أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة خلال الستة أعوام الأخيرة وماتضمنته من تأسيس سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رعاه الله لرؤية المملكة المستقبلية والتي ستسهم بإذن الله في إحداث نقلة نوعية في مسيرة السيادة والريادة للمملكة على المستوى العالمي .