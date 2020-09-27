بمشاركة 35 جهة .. انطلاق ملتقى التمكين لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي بعسير

المناطق - عسير

افتتح اليوم ملتقى التمكين لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي والذي يقام على مدى يومين بفندق قصر أبها وذلك بحضور وكيل إمارة عسير منطقة عسير محمد بن لبدة ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتمكين الاجتماعي المهندس عبدالعزيز الكريديس إضافة إلى 35 جهة من أجل إرشاد وتدريب مستفيدي الخدمات الاجتماعية لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل, وتمكين مستفيدي الخدمات الاجتماعية من الفرص الوظيفية أو الأعمال الريادية أو المشاريع الإنتاجية المناسبة, ورفع الوعي وتطوير أداء القوى البشرية عبر ورش عمل وتعريفهم بالممكنات المتاحة .

وقد أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني أن الملتقى أقيم برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، حيث يهدف إلى تزويد مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية بالممكّنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات, ونشر ثقافة العمل لدى المستفيدين وتحفيزهم للحصول على ما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم, وتمكين أكبر عدد من مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل.

وأضاف الشهراني أنه تم خلال الملتقى عقد عدة شراكات بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مع غرفة ابها التجارية ومكتب أبناء وطن للتوظيف وشركة شبه الجزيرة المحدودة ، بهدف زيادة فرص التوظيف والتدريب لمستفيدي الضمان الاجتماعي بعسير

