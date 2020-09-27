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بعد تداول مقطع وقوفها في الدائري

والد الفتاة: تعطلت السيارة فخافت ابنتي خروج الوقت فأدت صلاتها

والد الفتاة: تعطلت السيارة فخافت ابنتي خروج الوقت فأدت صلاتها
http://almnatiq.net/?p=907042
المناطق - الرياض

كشف والد الفتاة التي كانت تصلي جوار سيارة متوقفة في الطريق الدائري بالعاصمة الرياض تفاصيل المقطع الذي انتشر بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وفقا لصحيفة الرياض .
وقال والد الفتاة لـ “الرياض”يؤسفني تصوير المقطع والتعليق الجائر الظالم عليه” مؤكدا أن ما حدث هو أن عائلته كانت برفقة السائق ولَم تكن ابنته ( الفتاة ) التي ظهرت هي من تقود السيارة وأضاف والأهم أن السيارة كانت متعطلة وكانوا في انتظار من يسعفهم وخشيت ابنته خروج الوقت فقامت بأداء الصلاة .
وأضاف والد الفتاة “ولا يد لها فيما حصل ولا خطورة أو خطأ في صلاتها في الرصيف الموازي للسيارة”.
مشيرا إلى أنه يأسف لمن قام بالتصوير فبدلاُ من أن يعزز اهتمامها بصلاتها اتهمها زورا وبهتانا دون أن يبحث عن الحقيقة.
يذكر أن الفيديو لقي انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وحمل عبارات غير موفقة في مضمونها.

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