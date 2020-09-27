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ناصر الشمري رئيساً لنادي الصم بالمنطقة الشرقية

ناصر الشمري رئيساً لنادي الصم بالمنطقة الشرقية

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ناصر الشمري رئيساً لنادي الصم بالمنطقة الشرقية

ناصر الشمري رئيساً لنادي الصم بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=907048
المناطق_واس

نصبت الجمعية العمومية لنادي الصم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن صعب الشمري رئيساً للنادي للسنوات الأربع المقبلة، بعد فوزه عبر صناديق الانتخابات أمام قائمة المرشح عادل الأحمد بـ 65 صوتاً مقابل 13 .
وشملت قائمة الدكتور ناصر عضوية كل من : عائشة الشهراني ، محمد النهدي ، باسل الشباعاء ، لولوة الصقير ، راجح السهيمي” على أن يتم توزيع المناصب الإدارية في أول اجتماع يترأسه الشمري بحضور الأعضاء .
يذكر أن الدكتور ناصر الشمري شغل العديد من المناصب الإدارية، آخرها عضواً في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد و نائباً لرئيس مجلس اللجنة التنظيمية لكرة اليد .

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