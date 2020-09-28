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خادم الحرمين يوافق على إعفاء المستثمرين مع البلديات من 25٪ من أجرة العقارات لهذا العام

خادم الحرمين يوافق على إعفاء المستثمرين مع البلديات من 25٪ من أجرة العقارات لهذا العام

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خادم الحرمين يوافق على إعفاء المستثمرين مع البلديات من 25٪ من أجرة العقارات لهذا العام

خادم الحرمين يوافق على إعفاء المستثمرين مع البلديات من 25٪ من أجرة العقارات لهذا العام
http://almnatiq.net/?p=907059
المناطق_واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على إعفاء المستثمرين مع البلديات بنسبة 25 % من أجرة العقارات البلدية هذا العام للتخفيف من آثار جائحة كورونا.

ورفع وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة التي ستُسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة مع البلديات.

وأوضح “الحقيل” أن الإعفاءات تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء القطاع المالي والبنكي والمرخصين من قِبل هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة لشركات التأمين ووسطاء التأمين ومَن يماثلهم في النشاط، والشركات المشغلة للاتصالات. كما يُستثنى من الإعفاء: المدارس الأهلية والأجنبية والجامعات (قطاع التعليم)، والأسواق المركزية الغذائية والتموينات.

وأشار إلى أنه يشترط الاستحقاق أيضًا التزام المستأجر بإعفاء المستأجرين بالباطن في الموقع نفسه من دفع 25 % من الأجرة السنوية لمدة سنة.

يُذكر أنه يستفيد من هذه اللفتة الكريمة أكثر من 50 ألف منشأة، بمبالغ مالية تتجاوز (570) مليون ريال، هي قيمة الإعفاءات من أجرة العقود.

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