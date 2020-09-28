احدث الأخبار

تحت شعار “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”: رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تعلن عن عقد قمة القادة افتراضياً
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل عدداً من أهالي منطقة عسير ممثلين في مجموعة ” أبها عطاء ووفاء”
أبرز المواد
 خادم الحرمين يوافق على إعفاء المستثمرين مع البلديات من 25٪ من أجرة العقارات لهذا العام
أبرز المواد
 نادي الطلبة السعوديين بجامعة سنسناتي الأمريكية يسجّل رقماً قياسياً لأكبر علم للمملكة مصنوع من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام
أبرز المواد
 منتخب قدم الصالات يواصل التحضيرات للآسيوية
أبرز المواد
 ناصر الشمري رئيساً لنادي الصم بالمنطقة الشرقية
أبرز المواد
 والد الفتاة: تعطلت السيارة فخافت ابنتي خروج الوقت فأدت صلاتها
منطقة الرياض
 بمشاركة 35 جهة .. انطلاق ملتقى التمكين لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي بعسير
منطقة عسير
 مدير تعليم جدة يدشن ” جدارية صفحات “
منطقة مكة المكرمة
 ‏مع ذكرى اليوم الوطني 90 رئيس مركز قوز الجعافرة (النعمي) يدشن سلة مطلق الخير بجمعية بر الجعافرة
منطقة جازان
 علوم وآداب المجاردة بجامعة الملك خالد تطلق مبادرة التميز في التعلم الإلكتروني
منطقة عسير
 التحالف: إطلاق سراح 15 جندياً سعودياً ضمن اتفاقية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
أبرز المواد
تحت شعار “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”: رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تعلن عن عقد قمة القادة افتراضياً

تحت شعار “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”: رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تعلن عن عقد قمة القادة افتراضياً

أبرز المواد
أمير الرياض يستقبل عدداً من أهالي منطقة عسير ممثلين في مجموعة ” أبها عطاء ووفاء”

أمير الرياض يستقبل عدداً من أهالي منطقة عسير ممثلين في مجموعة ” أبها عطاء ووفاء”

أبرز المواد
خادم الحرمين يوافق على إعفاء المستثمرين مع البلديات من 25٪ من أجرة العقارات لهذا العام

خادم الحرمين يوافق على إعفاء المستثمرين مع البلديات من 25٪ من أجرة العقارات لهذا العام

أبرز المواد
نادي الطلبة السعوديين بجامعة سنسناتي الأمريكية يسجّل رقماً قياسياً لأكبر علم للمملكة مصنوع من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام

نادي الطلبة السعوديين بجامعة سنسناتي الأمريكية يسجّل رقماً قياسياً لأكبر علم للمملكة مصنوع من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام

أبرز المواد

تحت شعار “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”: رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تعلن عن عقد قمة القادة افتراضياً

تحت شعار “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”: رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تعلن عن عقد قمة القادة افتراضياً
http://almnatiq.net/?p=907060
المناطق_واس

برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ستعقد قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام 2020م بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من شهر نوفمبر القادم.
وتعقد القمة في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) حيث ستبني على ما تم من أعمال خلال وبعد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة في مارس الماضي، ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية للمجموعة التي تجاوزت مائة اجتماع.
وحيث قادت دول مجموعة العشرين جهوداً دولية نتج عنها الحصول على التزامات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي بهدف دعم إنتاج الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها، وقامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي، ووفرت أكثر من 14 مليار دولار أمريكي لتخفيف أعباء الديون في الدول الأقل تقدمًا لتمويل أنظمتها الصحية وبرامجها الاجتماعية.
وستركز دول مجموعة العشرين خلال القمة القادمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل. كما ستسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين
الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.
وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين www.g20.org .

روابط ذات صلة

أمير الرياض يستقبل عدداً من أهالي منطقة عسير ممثلين في مجموعة ” أبها عطاء ووفاء”

أمير الرياض يستقبل عدداً من أهالي منطقة عسير ممثلين في مجموعة ” أبها عطاء ووفاء”
خادم الحرمين يوافق على إعفاء المستثمرين مع البلديات من 25٪ من أجرة العقارات لهذا العام

خادم الحرمين يوافق على إعفاء المستثمرين مع البلديات من 25٪ من أجرة العقارات لهذا العام
نادي الطلبة السعوديين بجامعة سنسناتي الأمريكية يسجّل رقماً قياسياً لأكبر علم للمملكة مصنوع من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام

نادي الطلبة السعوديين بجامعة سنسناتي الأمريكية يسجّل رقماً قياسياً لأكبر علم للمملكة مصنوع من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*