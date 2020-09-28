أمير الرياض يستقبل عدداً من أهالي منطقة عسير ممثلين في مجموعة ” أبها عطاء ووفاء”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمنزله اليوم، عدداً من أهالي منطقة عسير ممثلين في مجموعة ” أبها عطاء ووفاء”، الذين قدِموا للسلام على سموه وشكره على ما قدمه خلال سنوات عمله نائباً لأمير منطقة عسير .

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره لأهالي منطقة عسير على مايحملونه من مشاعر غالية ونبيلة، مبيناً أن الوفاء لايستغرب من أهل الوفاء وأن ماقدم لهذا الوطن لا يستوفي حقه علينا كمواطنين ومسؤولين .

وقال سمو أمير منطقة الرياض ” أنتم من منطقة عزيزة لها رونقها ولها جوها ولها عبيرها ولها رائحتها وألوانها الزاكية التي فعلاً تؤشر لكل فنان أن يبدع فيها”.

وأضاف سموه ” مانشاهده الأن في وسائل الإعلام من كثرة الزوار والمصطافين يجعلنا نفخر باعتزاز أن وطننا يزخر بالكثير من الأمور الجاذبة، وعسير جذبت هذه الأعداد الكبيرة من خلال تكامل جهود الدولة وتنظيماتها وتعاون الأهالي وترحيبهم بالزوار مما كان له دور كبير في ذلك.. وأهل عسير يحبون عسير محبة متكاملة ضمن منظومة الوطن ككل”.

وأشار الأمير فيصل بن بندر إلى مرحلة توليه نائب أمير منطقة عسير والاستفادة من خبرات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة – أمير منطقة عسير آنذاك – منوهاً سموه بالاستفادة كذلك من آراء الأهالي في المنطقة بكل صدق وأمانة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في كل وقت .

من جهته عبر أهالي منطقة عسير عن الشكر والعرفان الجزيل لسمو الأمير فيصل بن بندر على الجهود التي بذلها في منطقة عسير وساهمت في تنمية وازدهار المنطقة .