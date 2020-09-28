«الذوق العام»: جلسات الشواء والشيشة في المتنزهات العامة.. مخالفة

في الوقت الذي تمنع فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة وتحظر تعاطي الشيشة، إلا أن بعض المتنزهين لا يبالون بالتعليمات، إذ تنتشر الظاهرة في مناطق ومحافظات عدة على رغم تحديد غرامات مالية على من يقوم بذلك الفعل.
وأكد مدير جمعية الذوق العام بدر الزياني أن انتشار الشيشية في المتنزهات والأماكن العامة تعد مخالفة للذوق العام، كما أنه يجب حماية الأطفال من هذا المشهد، أما بالنسبة للشواء فممنوع في المتنزهات والبعض يسيء للبيئة بحرق العشب الطبيعي وملء المواقع بالأدخنة. ويقترح الزياني تخصيص مواقع للشواء ضماناً لراحة المتنزهين والمصطافين.
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