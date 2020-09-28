وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بـ«هيئة الإحصاء».. التفاصيل ورابط التقديم

المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى (أخصائي شبكات واتصالات) ، لحملة درجة البكالوريوس ، وفق التفاصيل التالية :

– وصف الوظيفة

القطاع : تقنية المعلومات الإدارة العامة: البنية التحتية لتقنية المعلومات

الإدارة: الشبكات والاتصالات

مكان الوظيفة: المكتب الرئيسي للهيئة، الرياض

المسؤول المباشر: مدير إدارة الشبكات والاتصالات – هدف الوظيفة : تثبيت وصيانة البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، واختبار الكابلات ومراقبة جميع مكونات الشبكة، والحفاظ على سلامة وأمن شبكة الاتصالات والنظم المتصلة بها. – الواجبات والمسؤوليات

– تنفيذ العمليات اليومية، لإعداد وتطوير الاتصالات التالية: الصوت :تقديم خدمات الاتصالات الصوتية الرقمية (الهاتف الرقمي )مع دعم التنقل .

المؤتمرات عبر الفيديو :تهيئة غرف الاجتماعات عن بعد ودعمها ومتابعتها حسب الحاجة .

اتصال الإنترنت :ربط الهيئة بالإنترنت ودعم الاتصال ومتابعته لتمكين الموظفين من تصفح الإنترنت

– المؤهلات والخبرات :

درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، أو هندسة الحاسب، أو نظم المعلومات الإدارية أو إدارة شبكات المعلومات.

توفر مستوى الكفاءات الفنية والمهنية المعتمدة في الهيئة.

كفاءة في اللغة الإنجليزية.

الحد الأدنى من الخبرة العملية: بحسب دليل المؤهلات العلمية والخبرات العملية في لائحة الهيئة.

شهادة مهنية في ( Microsoft MCSE – CISCO)

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).