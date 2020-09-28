احدث الأخبار

بعد تهديده بإيذاء نفسه: نقل المدير السابق لحملة ترامب للمستشفى
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة ومكة
أبرز المواد
 طبيب أعصاب يكشف عن أعراض اقتراب إصابة الإنسان بـ”السكتة الدماغية”
أبرز المواد
 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بـ«هيئة الإحصاء».. التفاصيل ورابط التقديم
أبرز المواد
 «الذوق العام»: جلسات الشواء والشيشة في المتنزهات العامة.. مخالفة
أبرز المواد
 مواطن يقتل شقيقه ويصيب اثنين ويضع حدا لحياته في نجران !
أبرز المواد
 ماكرون يمهل زعماء لبنان 6 أسابيع لتشكيل الحكومة
أبرز المواد
 تحت شعار “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”: رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تعلن عن عقد قمة القادة افتراضياً
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل عدداً من أهالي منطقة عسير ممثلين في مجموعة ” أبها عطاء ووفاء”
أبرز المواد
 خادم الحرمين يوافق على إعفاء المستثمرين مع البلديات من 25٪ من أجرة العقارات لهذا العام
أبرز المواد
 نادي الطلبة السعوديين بجامعة سنسناتي الأمريكية يسجّل رقماً قياسياً لأكبر علم للمملكة مصنوع من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام
أبرز المواد
 منتخب قدم الصالات يواصل التحضيرات للآسيوية
أبرز المواد
بعد تهديده بإيذاء نفسه: نقل المدير السابق لحملة ترامب للمستشفى

بعد تهديده بإيذاء نفسه: نقل المدير السابق لحملة ترامب للمستشفى

أبرز المواد
الأرصاد: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة ومكة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة ومكة

أبرز المواد
طبيب أعصاب يكشف عن أعراض اقتراب إصابة الإنسان بـ”السكتة الدماغية”

طبيب أعصاب يكشف عن أعراض اقتراب إصابة الإنسان بـ”السكتة الدماغية”

أبرز المواد
وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بـ«هيئة الإحصاء».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بـ«هيئة الإحصاء».. التفاصيل ورابط التقديم

أبرز المواد

بعد تهديده بإيذاء نفسه: نقل المدير السابق لحملة ترامب للمستشفى

بعد تهديده بإيذاء نفسه: نقل المدير السابق لحملة ترامب للمستشفى
http://almnatiq.net/?p=907088
المناطق_وكالات

ذكرت محطة “إيه. بي. سي نيوز” أن برادلي بارسكال المدير السابق لحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل إلى المستشفى يوم أمس الأحد بعد أن أبلغت زوجته الشرطة أنه هدد بإيذاء نفسه.

وأكدت إدارة شرطة فورت لودرديل بولاية فلوريدا في بيان اعتقال رجل اسمه بارسكال بعد تلقي بلاغ من زوجته.

وقالت الإدارة في بيان تواصل رجال الشرطة مع الرجل .. وتفاوضوا معه بأمان حتى يخرج من المنزل”. ولم

تقل الإدارة بشكل مباشر إنه مدير حملة ترامب السابق ، لكن عقد ملكية يشير إلى أن المالك المشارك للعقار كانديس بارسكال ، وهو نفس اسم زوجة مدير الحملة السابق.

وقال البيان إن الشرطة تحدثت في موقع الحادث مع زوجة بارسكال ، التي أوضحت لهم أن زوجها مسلح ولديه عدة أسلحة نارية داخل المنزل ويهدد بإيذاء نفسه.

واستبعد بارسكال من قيادة حملة ترامب لإعادة انتخابه في يوليو بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترامب .

وواجه بارسكال انتقادات داخلية بسبب اخفاق تجمع في تولسا بولاية أوكلاهوما في يونيو بعد اجتذابه عدداً مخيباً للآمال وأدى إلى تفشي فيروس كورونا فيما بعد.

وقال متحدث باسم حملة ترامب في بيان دون تأكيد الواقعة إن براد بارسكال أحد أفراد أسرتنا وكلنا نحبه. ونحن مستعدون لدعمه وأسرته بأي طريقة ممكنة.

روابط ذات صلة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة ومكة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة ومكة
طبيب أعصاب يكشف عن أعراض اقتراب إصابة الإنسان بـ”السكتة الدماغية”

طبيب أعصاب يكشف عن أعراض اقتراب إصابة الإنسان بـ”السكتة الدماغية”
وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بـ«هيئة الإحصاء».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بـ«هيئة الإحصاء».. التفاصيل ورابط التقديم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*