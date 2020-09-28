بعد تهديده بإيذاء نفسه: نقل المدير السابق لحملة ترامب للمستشفى

ذكرت محطة “إيه. بي. سي نيوز” أن برادلي بارسكال المدير السابق لحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل إلى المستشفى يوم أمس الأحد بعد أن أبلغت زوجته الشرطة أنه هدد بإيذاء نفسه.

وأكدت إدارة شرطة فورت لودرديل بولاية فلوريدا في بيان اعتقال رجل اسمه بارسكال بعد تلقي بلاغ من زوجته.

وقالت الإدارة في بيان تواصل رجال الشرطة مع الرجل .. وتفاوضوا معه بأمان حتى يخرج من المنزل”. ولم

تقل الإدارة بشكل مباشر إنه مدير حملة ترامب السابق ، لكن عقد ملكية يشير إلى أن المالك المشارك للعقار كانديس بارسكال ، وهو نفس اسم زوجة مدير الحملة السابق.

وقال البيان إن الشرطة تحدثت في موقع الحادث مع زوجة بارسكال ، التي أوضحت لهم أن زوجها مسلح ولديه عدة أسلحة نارية داخل المنزل ويهدد بإيذاء نفسه.

واستبعد بارسكال من قيادة حملة ترامب لإعادة انتخابه في يوليو بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترامب .

وواجه بارسكال انتقادات داخلية بسبب اخفاق تجمع في تولسا بولاية أوكلاهوما في يونيو بعد اجتذابه عدداً مخيباً للآمال وأدى إلى تفشي فيروس كورونا فيما بعد.

وقال متحدث باسم حملة ترامب في بيان دون تأكيد الواقعة إن براد بارسكال أحد أفراد أسرتنا وكلنا نحبه. ونحن مستعدون لدعمه وأسرته بأي طريقة ممكنة.