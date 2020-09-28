نالت نصيبها من الصراع المحتدم.. صواريخ ارمينيا واذربيجان تطال إيران

نقلت وسائل إعلام محلية في أذربيجان الشرقية تأكيدات بسقوط صاروخ آخر على الأراضي الإيرانية، بعد تبادل إطلاق النار بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا.

وذكرت مصادر محلية أن الصاروخ سقط على مسافة 500 متر من قرية “همراهلو” التابعة لمدينة “خدا آفرين” (شمال غربي إيران)، لكنه لم ينفجر.

وكانت الحكومة التركية والتي تدخلت في الصراع المحتدم أمس الأحد قد ذودت اذربيجان بمنظومة من الصواريخ في القتال مع أرمينيا.

وادعى وزير الدفاع التركي خلوصي أن العقبة الكبرى أمام السلام والاستقرار في القوقاز هي الموقف العدائي لأرمينيا وعليها أن تكف فورا عن هذه العدائية التي ستلقي بالمنطقة في النار، بحسب تعبيره.

وأضاف أن أنقرة ستدعم باكو “بكل ما لديها من موارد، قائلاً إنه ينبغي على أرمينيا وقف الأعمال العدائية تجاه أذربيجان فورا لأنها ستلقي بالمنطقة في النار وسط اشتباكات بين قوات البلدين بسبب إقليم ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه.

وكانت أرمينيا قد أعلنت الأحكام العرفية والتعبئة العامة بعد اشتباكات مع أذربيجان قال الجانبان إنها أسفرت عن سقوط قتلى.