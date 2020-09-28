احدث الأخبار

تحذير عاجل من “الغذاء والدواء” من استخدام كريمات “الكورتيزون” لتبييض البشرة
أبرز المواد
 نالت نصيبها من الصراع المحتدم.. صواريخ ارمينيا واذربيجان تطال إيران
أبرز المواد
 “ماطرة” يبشر بها “الحصيني”.. تبدأ غدًا وتستمر أيامًا وهنا مناطقها
أبرز المواد
 بعد تهديده بإيذاء نفسه: نقل المدير السابق لحملة ترامب للمستشفى
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة ومكة
أبرز المواد
 طبيب أعصاب يكشف عن أعراض اقتراب إصابة الإنسان بـ”السكتة الدماغية”
أبرز المواد
 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بـ«هيئة الإحصاء».. التفاصيل ورابط التقديم
أبرز المواد
 «الذوق العام»: جلسات الشواء والشيشة في المتنزهات العامة.. مخالفة
أبرز المواد
 مواطن يقتل شقيقه ويصيب اثنين ويضع حدا لحياته في نجران !
أبرز المواد
 ماكرون يمهل زعماء لبنان 6 أسابيع لتشكيل الحكومة
أبرز المواد
 تحت شعار “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”: رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تعلن عن عقد قمة القادة افتراضياً
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل عدداً من أهالي منطقة عسير ممثلين في مجموعة ” أبها عطاء ووفاء”
أبرز المواد
تحذير عاجل من “الغذاء والدواء” من استخدام كريمات “الكورتيزون” لتبييض البشرة

تحذير عاجل من “الغذاء والدواء” من استخدام كريمات “الكورتيزون” لتبييض البشرة

أبرز المواد
نالت نصيبها من الصراع المحتدم.. صواريخ ارمينيا واذربيجان تطال إيران

نالت نصيبها من الصراع المحتدم.. صواريخ ارمينيا واذربيجان تطال إيران

أبرز المواد
“ماطرة” يبشر بها “الحصيني”.. تبدأ غدًا وتستمر أيامًا وهنا مناطقها

“ماطرة” يبشر بها “الحصيني”.. تبدأ غدًا وتستمر أيامًا وهنا مناطقها

أبرز المواد
بعد تهديده بإيذاء نفسه: نقل المدير السابق لحملة ترامب للمستشفى

بعد تهديده بإيذاء نفسه: نقل المدير السابق لحملة ترامب للمستشفى

أبرز المواد

تحذير عاجل من “الغذاء والدواء” من استخدام كريمات “الكورتيزون” لتبييض البشرة

تحذير عاجل من “الغذاء والدواء” من استخدام كريمات “الكورتيزون” لتبييض البشرة
http://almnatiq.net/?p=907091
المناطق_الرياض

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام كريمات الكورتيزون الموضعي لتبييض البشرة لما قد تسببه من أعراض جانبية خطيرة

وكشفت أن الأعراض الجانبية البسيطة التي تسببها تتمثل في تشققات جلدية يصعب علاجها مستقبلا وبقع بيضاء أو اسمرار في الجسم وتحسس الوجه واحمراره

وأوضحت أن الأعراض الخطيرة الناتجة عن استخدام كميات كبيرة منها تتمثل في ضمور في طبقة الجلد الخارجية وظهور شعر سميك في الوجه والجسم

ولفتت إلى أن الاستخدامات الصحيحة لكريمات الكورتيزون تكون بشكل موضعي لعلاج بعض الحالات المرضية كالأكزيما والصدفية

روابط ذات صلة

نالت نصيبها من الصراع المحتدم.. صواريخ ارمينيا واذربيجان تطال إيران

نالت نصيبها من الصراع المحتدم.. صواريخ ارمينيا واذربيجان تطال إيران
“ماطرة” يبشر بها “الحصيني”.. تبدأ غدًا وتستمر أيامًا وهنا مناطقها

“ماطرة” يبشر بها “الحصيني”.. تبدأ غدًا وتستمر أيامًا وهنا مناطقها
بعد تهديده بإيذاء نفسه: نقل المدير السابق لحملة ترامب للمستشفى

بعد تهديده بإيذاء نفسه: نقل المدير السابق لحملة ترامب للمستشفى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*