وظائف شاغرة لحملة الدبلوم في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر بوابة التوظيف في موقعها عن توفر وظائف طبية وفنية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في مدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطلوبة بالمسميات التالية :

محاضر تقنية التخدير – أستاذ مساعد تقنية الأجهزة الطبية-طبيب أخصائي أول – الطوارئ

طبيب أخصائي – الطب النفسي – وظيفتان.

طبيب أخصائي أول – الأورام – 3 وظائف.

طبيب أخصائي أول – الطب النفسي – وظيفتان.

طبيب مقيم – أمراض الدم للكبار – وظيفتان.

طبيب مقيم – الأورام – وظيفتان.

طبيب أخصائي أول – قسم الأشعة – 6 وظائف.

طبيب أخصائي – قسم الأشعة – وظيفتان.

فني معالجة إشعاعية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://talents.msd.med.sa/en/job-search-results