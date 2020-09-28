احدث الأخبار

فتح القبول لحملة البكالوريوس بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
أبرز المواد
 وظائف شاغرة لحملة الدبلوم في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
أبرز المواد
 إصابات كورونا في الهند تتجاوز 6 ملايين والوفيات 100 ألف
أبرز المواد
 جميع المحافظات حمراء: 110 ألف حالة وفاة بـكورونا في إيران
أبرز المواد
 تحذير عاجل من “الغذاء والدواء” من استخدام كريمات “الكورتيزون” لتبييض البشرة
أبرز المواد
 نالت نصيبها من الصراع المحتدم.. صواريخ ارمينيا واذربيجان تطال إيران
أبرز المواد
 “ماطرة” يبشر بها “الحصيني”.. تبدأ غدًا وتستمر أيامًا وهنا مناطقها
أبرز المواد
 بعد تهديده بإيذاء نفسه: نقل المدير السابق لحملة ترامب للمستشفى
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة ومكة
أبرز المواد
 طبيب أعصاب يكشف عن أعراض اقتراب إصابة الإنسان بـ”السكتة الدماغية”
أبرز المواد
 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بـ«هيئة الإحصاء».. التفاصيل ورابط التقديم
أبرز المواد
 «الذوق العام»: جلسات الشواء والشيشة في المتنزهات العامة.. مخالفة
أبرز المواد
فتح القبول لحملة البكالوريوس بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فتح القبول لحملة البكالوريوس بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أبرز المواد
وظائف شاغرة لحملة الدبلوم في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وظائف شاغرة لحملة الدبلوم في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أبرز المواد
إصابات كورونا في الهند تتجاوز 6 ملايين والوفيات 100 ألف

إصابات كورونا في الهند تتجاوز 6 ملايين والوفيات 100 ألف

أبرز المواد
جميع المحافظات حمراء: 110 ألف حالة وفاة بـكورونا في إيران

جميع المحافظات حمراء: 110 ألف حالة وفاة بـكورونا في إيران

أبرز المواد

فتح القبول لحملة البكالوريوس بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فتح القبول لحملة البكالوريوس بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
http://almnatiq.net/?p=907109
المناطق_الرياض

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن فتح بوابة القبول الإلكتروني لكلية الطب في كل من الرياض وجدة لحملة البكالوريوس (المسار الثاني) طلاب وطالبات .

وبحسب التفاصيل فإن التقديم سيبدأ يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2020 وسيتم إغلاق البوابة يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020 الساعة الثامنة صباحاً.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في العلوم أو العلوم الطبية التطبيقية أو الصيدلة من جامعة معترف بها.

وأن يكون المتقدم حديث التخرج بحيث لا تزيد مدة حصوله على شهادة البكالوريوس عن خمس سنوات و أن لا يزيد عمر المتقدم عن 28 سنة.

وأن لايقل التقدير في البكالوريوس عن 3.75/5 ، 2.75/4 أو ما يعادلها واجتياز امتحان القبول بالكلية.

واجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي والتفرغ التام والانتظام الكامل للدراسة.

ولمزيد من التفاصيل في الرابط التالي:

https://www.ksau-hs.edu.sa/Arabic/Admission/Pages/BMS.aspx

روابط ذات صلة

إصابات كورونا في الهند تتجاوز 6 ملايين والوفيات 100 ألف

إصابات كورونا في الهند تتجاوز 6 ملايين والوفيات 100 ألف
وظائف شاغرة لحملة الدبلوم في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وظائف شاغرة لحملة الدبلوم في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
جميع المحافظات حمراء: 110 ألف حالة وفاة بـكورونا في إيران

جميع المحافظات حمراء: 110 ألف حالة وفاة بـكورونا في إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*