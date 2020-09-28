فتح القبول لحملة البكالوريوس بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن فتح بوابة القبول الإلكتروني لكلية الطب في كل من الرياض وجدة لحملة البكالوريوس (المسار الثاني) طلاب وطالبات .

وبحسب التفاصيل فإن التقديم سيبدأ يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2020 وسيتم إغلاق البوابة يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020 الساعة الثامنة صباحاً.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في العلوم أو العلوم الطبية التطبيقية أو الصيدلة من جامعة معترف بها.

وأن يكون المتقدم حديث التخرج بحيث لا تزيد مدة حصوله على شهادة البكالوريوس عن خمس سنوات و أن لا يزيد عمر المتقدم عن 28 سنة.

وأن لايقل التقدير في البكالوريوس عن 3.75/5 ، 2.75/4 أو ما يعادلها واجتياز امتحان القبول بالكلية.

واجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي والتفرغ التام والانتظام الكامل للدراسة.

ولمزيد من التفاصيل في الرابط التالي:

https://www.ksau-hs.edu.sa/Arabic/Admission/Pages/BMS.aspx