احدث الأخبار

في الاتحاد: الضمانات المالية تؤخر صفقة أدينلسون
أبرز المواد
 وزير الصحة يوقف طبيبة نساء وولادة عن مزاولة المهنة بالمدينة
أبرز المواد
 اليابان تتطلع لاستخدام مياه القمر كوقود لاستكشاف الفضاء عام 2030
أبرز المواد
 قطاع السياحة التركي يواصل نزيفه في ظل أوضاع اقتصادية متردية
أبرز المواد
 يقر بخسائر العقوبات.. روحاني غاضب من “أميركا”
أبرز المواد
 فتح القبول لحملة البكالوريوس بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
أبرز المواد
 وظائف شاغرة لحملة الدبلوم في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
أبرز المواد
 إصابات كورونا في الهند تتجاوز 6 ملايين والوفيات 100 ألف
أبرز المواد
 جميع المحافظات حمراء: 110 ألف حالة وفاة بـكورونا في إيران
أبرز المواد
 تحذير عاجل من “الغذاء والدواء” من استخدام كريمات “الكورتيزون” لتبييض البشرة
أبرز المواد
 نالت نصيبها من الصراع المحتدم.. صواريخ ارمينيا واذربيجان تطال إيران
أبرز المواد
 “ماطرة” يبشر بها “الحصيني”.. تبدأ غدًا وتستمر أيامًا وهنا مناطقها
أبرز المواد
في الاتحاد: الضمانات المالية تؤخر صفقة أدينلسون

في الاتحاد: الضمانات المالية تؤخر صفقة أدينلسون

أبرز المواد
وزير الصحة يوقف طبيبة نساء وولادة عن مزاولة المهنة بالمدينة

وزير الصحة يوقف طبيبة نساء وولادة عن مزاولة المهنة بالمدينة

أبرز المواد
اليابان تتطلع لاستخدام مياه القمر كوقود لاستكشاف الفضاء عام 2030

اليابان تتطلع لاستخدام مياه القمر كوقود لاستكشاف الفضاء عام 2030

أبرز المواد
قطاع السياحة التركي يواصل نزيفه في ظل أوضاع اقتصادية متردية

قطاع السياحة التركي يواصل نزيفه في ظل أوضاع اقتصادية متردية

أبرز المواد

قطاع السياحة التركي يواصل نزيفه في ظل أوضاع اقتصادية متردية

قطاع السياحة التركي يواصل نزيفه في ظل أوضاع اقتصادية متردية
http://almnatiq.net/?p=907111
المناطق_وكالات

يواصل قطاع السياحة التركي نزيفه في ظل أوضاع اقتصادية متردية تشهدها البلاد وسياسات خاطئة يتبعها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، عمقتها التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

جاء ذلك بحسب دراسة صدرت عن المكتب الإحصائي لبلدية إسطنبول، قام بإعدادها من خلال استطلاع آراء 246 من ممثلي قطاع السياحة؛ للتباحث حول تداعيات تفشي كورونا على قطاع السياحة، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي “دوغروسو”

ووفق الدراسة فإن 85.5% من ممثلي قطاع السياحة المشاركين بالاستطلاع قالوا إنهم فقدوا 75% وأكثر من معدل الدوران السنوي، فيما بلغ المعدل بالنسبة لـ11.3% منهم 50 إلى 75%، و1.6% منهم قالوا إنهم فقدوا 25% وأقل من ذلك المعدل، و1.6% كان معدل الفقد بالنسبة لهم يتراوح بين 25 إلى 50%

وطرح الاستطلاع سؤالا آخر على المشاركين فيه حول إمكانية صمودهم في ظل هذه الأزمة دون الحصول على مساعدات مالية

وذكر 72.2% منهم يمكنهم الصمود 3 أشهر، و17.5% قالوا فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، و2.1% قالوا إن بإمكانهم الاستمرار لأكثر من سنة

70.8% من ممثلي قطاع السياحة المشاركين بالاستطلاع، قالوا إنهم اضطروا دفع رواتب جزئية للعاملين، فيما قال الباقون إنهم قاموا بإعطاء العاملين إجازة غير مدفوعة الأجر

ممثلو القطاع المشاركين بالدراسة، قالوا إن دخولهم ستنخفض بشكل كبير في الربع الأخير من العام الجاري، حيث ذكر 52.7% منهم أن نسبة هذا الانخفاض ستبلغ 80% فيما فوق، في حين قال 4.5% منهم فقط إن نسبة الانخفاض ستكون أقل من 20%

وتلقى قطاع السياحة في تركيا ضربة قاصمة خلال النصف الأول من العام الحالي وسط عجز حكومي في أنقرة لإدارة أزمة فيروس كورونا

وأعلن مكتب إحصاءات بلدية إسطنبول، قسم السياحة، أغسطس/آب الماضي أن قطاع السياحة شهد الكثير من التغييرات بحلول أول ستة أشهر من عام 2020، فقد انخفضت السياحة إلى مدينة اسطنبول بنسبة 95% بسبب الوباء

وفي 17 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت مجموعة فنادق هيلتون العالمية وقف نشاطها في مدينة إزمير التركية (غرب)، اعتبارا من 16 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها تركيا بفعل جائحة كورونا وسط عجز حكومي لتقديم حلول

ويعيش الاقتصاد التركي قبل كورونا على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة

روابط ذات صلة

في الاتحاد: الضمانات المالية تؤخر صفقة أدينلسون

في الاتحاد: الضمانات المالية تؤخر صفقة أدينلسون
وزير الصحة يوقف طبيبة نساء وولادة عن مزاولة المهنة بالمدينة

وزير الصحة يوقف طبيبة نساء وولادة عن مزاولة المهنة بالمدينة
اليابان تتطلع لاستخدام مياه القمر كوقود لاستكشاف الفضاء عام 2030

اليابان تتطلع لاستخدام مياه القمر كوقود لاستكشاف الفضاء عام 2030

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*