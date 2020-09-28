في الاتحاد: الضمانات المالية تؤخر صفقة أدينلسون

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تواصل إدارة الاتحاد مساعيها الحثيثة باستقطاب عدد من اللاعبين المحليين وذلك برغبة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، والذي أصر على الإدارة بأن توفر له عدداً من اللاعبين المحليين من أجل تجديد دماء الفريق بعد أن قرر الاستغناء عن مجموعة من أسماء بالفريق الكروي الأول والذين لم يقدموا ما يشفع لهم للبقاء، فبعد نجاح الإدارة خلال الفترة الماضية في كسب خدمات لاعب وسط التعاون عبدالعزيز السواط واصلت الإدارة نجاحاتها في تدعيم خط هجوم الفريق باللاعب الشاب لفريق الحزم عبدالرحمن اليامي بعقد يمتد لثلاثة أعوام، ولم تتوقف الإدارة عند هذه الصفقة المحلية إذ توصلت الإدارة لاتفاق مع لاعب عاصمي حيث تبقت اللمسات الأخيرة لوضعها في عقد اللاعب من أجل الإعلان بشكل رسمي بعد إتمام الصفقة وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى صعيد ملف التعاقدات الأجنبية وبعد أن قطعت الإدارة الاتحادية شوطاً كبيراً في إنهاء صفقة لاعب فريق انترناسيونال البرازيلي أدينلسون إلا أنها اصطدمت بشرط وضعه اللاعب ووكيل أعماله والمتعلق في طلبهم من إدارة الاتحاد بضمانات مالية من أجل حفظ حقوق اللاعب، الأمر الذي تسعى من خلاله إدارة الحائلي في التوصل لحل مع اللاعب ووكيله من أجل إبعاد تلك العقبة التي تواجههم، وتأتي مطالبة أدينلسون ووكيله لضمانات مالية بسبب سمعة النادي وفسخ عدد كبير من اللاعبين الأجانب عقودهم لعدم التزام النادي بدفع مرتباتهم الشهرية بانتظام مما دفع اللاعب في التفكير بحفظ حقوقه، وبالرغم من تلك العقبة التي تواجه الإدارة إلا أنها لم تتوقف في مفاوضتها مع اللاعب، وأنها مهتمة بشكل كبير في إتمام تلك الصفقة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريباً، وتعد تلك الصفقة الأهم لدى المدرب كاريلي وذلك لأنه كان يؤكد على الإدارة همية التعاقد مع اللاعب وكونها كانت من اختياره الشخصي، فيما لا يزال مفاوض الاتحاد يسعى إلى كسب موافقة أحد اللاعبين البرازيليين الذي وضعته الإدارة على رادار تعاقداتها.

من جانب آخر قرر مهاجم الاتحاد الصربي أليكسندر بيزيتش والذي كان معاراً لنادي سيئول الكوري فسخ عقده بشكل نهائي والتوجه إلى رفع شكوى ضد إدارة الاتحاد بعد أن واجه تجاهلاً كبيراً من قبل الإدارة في تسليمه لمستحقاته المتأخرة والتي بموجبها قرر فسخ عقده من طرفه، ومن المتوقع أن يتقدم برفع شكوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» من أجل حفظ حقوقه واستلام مستحقاته بالكامل، إذ تبقى في عقده مع الاتحاد موسم واحد، وتسعى الإدارة إلى التواصل مع وكيل أعمال اللاعب وثنيه عن رفع الشكوى، على أن يتم جدولة مستحقاته المتأخرة خلال الفترة المقبلة.

ومع كل تلك الضغوطات لا تزال الإدارة تسعى لتوفير السيولة المالية التي تسهم في إنهاء كافة العقبات التي تواجهها قبل بداية الموسم الرياضي المقبل وذلك من أجل خلق الاستقرار للفريق والسعي للمنافسة منذ إنطلاقة الدوري على التواجد في مراكز متقدمه من سلم الترتيب وتقديم مستويات فنية مختلفة وتحسين الصورة التي ظهر بها الفريق خلال الموسمين الماضيين، خصوصاً وأن الجماهير الاتحادية تنتظر بفارغ الصبر ما ستحمله الأيام المقبلة من إعلان عن أسماء لاعبين جدد سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي، وذلك بعد وعود الرئيس الحائلي لها بأن يجدد دماء الفريق ويحسن من مظهره الفني بشكل كبير خلال الموسم المقبل.