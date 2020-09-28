سعر نفط برنت ينخفض إلى 41.67 دولارًا

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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.60 في المئة، ما يعادل 25 سنتًا، ليصل سعره إلى 41.67 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 29 سنتًا، ما نسبته 0.72 في المئة، ليصل سعره 39.96 دولارًا أمريكيًا للبرميل.