الدوري الإيطالي.. رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة

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أنقذ المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من الخسارة أمام مضيفه روما بتسجيله ثنائية، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل 2-2، في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي شهدت مواصلة كل من نابولي وميلان لانطلاقتهما القوية بتحقيقهما الفوز الثاني على التوالي عندما تغلب الأول على ضيفه جنوى بسداسية نظيفة، والثاني على مضيفه كروتوني 2-0.

وبدأ روما بالتسجيل من ركلة جزاء عن طريق لاعبه فيرتو عند الدقيقة (31)، قبل أن يدرك يوفنتوس التعادل كذلك من ركلة جزاء عن طريق مهاجمه رونالدو في الدقيقة (44) .

وبعدها بدقيقتين عاد فريق روما للتقدم من جديد عن طريق نفس اللاعب فيرتو بتسديدة من داخل المنطقة أثر تمريرة من الدولي الأرميني هنريخ مخيتاريان.

وفي الشوط الثاني تلقى لاعب وسط يوفنتوس رابيو الإنذار الثاني بعد خطأ على مخيتاريان، غير أن النقص العددي لم يمنعه من إدراك التعادل عبر هدافه رونالدو بضربة رأسية بعد تمريرة عرضية من البرازيلي دانيلو .