احدث الأخبار

عسير.. تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف والجهات الأمنية يسفر عن ضبط مصنع للخمور
منطقة عسير
 أرمينيا: مرتزقة تركيا من سوريا دخلوا معركة ناغورنو كاراباخ
أبرز المواد
 السديس يناقش استعدادات العمرة مع الفريق التنفيذي للموسم
أبرز المواد
 الدوري الإيطالي.. رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة
أبرز المواد
 بيونغيانغ تحذر جارتها: عمليات البحث عن جثة الكوري الجنوبي ستزيد التوترات في المنطقة
أبرز المواد
 مؤسسة الحبوب تستقبل أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي بالخارج
أبرز المواد
 شاهد.. شركة إعلام مصرية تفضح قناة الإرهاب: “فبركنا” مظاهرات بثتها “الجزيرة”.. نشكرها على حسن تعاونها
أبرز المواد
 سعر نفط برنت ينخفض إلى 41.67 دولارًا
أبرز المواد
 بالفيديو.. تفجير محكمة إيرانية أصدرت حكماً بإعدام المصارع «نافيد أفكاري»
أبرز المواد
 الجمارك تعيد التنبيه على المسافرين: مسموح لكم بـ 200 سيجارة فقط
أبرز المواد
 المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء
أبرز المواد
 «تقويم التعليم» توضح كيفية التصرف حال تأخر وصول رقم الجلوس إلى الطالب
أبرز المواد
عسير.. تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف والجهات الأمنية يسفر عن ضبط مصنع للخمور

عسير.. تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف والجهات الأمنية يسفر عن ضبط مصنع للخمور

منطقة عسير
أرمينيا: مرتزقة تركيا من سوريا دخلوا معركة ناغورنو كاراباخ

أرمينيا: مرتزقة تركيا من سوريا دخلوا معركة ناغورنو كاراباخ

أبرز المواد
السديس يناقش استعدادات العمرة مع الفريق التنفيذي للموسم

السديس يناقش استعدادات العمرة مع الفريق التنفيذي للموسم

أبرز المواد
الدوري الإيطالي.. رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة

الدوري الإيطالي.. رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة

أبرز المواد

عسير.. تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف والجهات الأمنية يسفر عن ضبط مصنع للخمور

عسير.. تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف والجهات الأمنية يسفر عن ضبط مصنع للخمور
http://almnatiq.net/?p=907174
المناطق - الرياض

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية، عن اكتشاف مصنع للخمور بأحد أودية المنطقة.
حيث وُجد بالمصنع كمية من المواد المخمرة تفوق 12000 لترٍ من المادة المخمرة، وأكثر من 1500 علبة سعة لتر ونص من مادة العرق المسكر مجهزة للبيع، إضافة إلى عدد من الحبوب المخدرة.
وتم تسليم الموقع والمصنع للجهات الأمنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

روابط ذات صلة

بمشاركة 35 جهة .. انطلاق ملتقى التمكين لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي بعسير

بمشاركة 35 جهة .. انطلاق ملتقى التمكين لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي بعسير
علوم وآداب المجاردة بجامعة الملك خالد تطلق مبادرة التميز في التعلم الإلكتروني

علوم وآداب المجاردة بجامعة الملك خالد تطلق مبادرة التميز في التعلم الإلكتروني
غرفة أبها توقع اتفاقية شراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير

غرفة أبها توقع اتفاقية شراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*