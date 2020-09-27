عسير.. تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف والجهات الأمنية يسفر عن ضبط مصنع للخمور

المناطق - الرياض

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية، عن اكتشاف مصنع للخمور بأحد أودية المنطقة.

حيث وُجد بالمصنع كمية من المواد المخمرة تفوق 12000 لترٍ من المادة المخمرة، وأكثر من 1500 علبة سعة لتر ونص من مادة العرق المسكر مجهزة للبيع، إضافة إلى عدد من الحبوب المخدرة.

وتم تسليم الموقع والمصنع للجهات الأمنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.