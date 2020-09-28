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الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يتغلب على ضيفه غرناطة

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الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يتغلب على ضيفه غرناطة

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تغلب فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه غرناطة بنتيجة 1-6، في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم وفي أولى مباريات أتلتيكو مدريد في الموسم بعدما استفاد من الراحة التي منحت له من قبل الاتحاد الإسباني للعبة بسبب تأخر موسمه الأوروبي نتيجة وصوله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
واكتفى أتلتيكو مدريد بهدف مبكر في الشوط الأول سجله دييغو كوستا في الدقيقة التاسعة، وفي الشوط الثاني سجل خمسة أهداف استهلها الدولي الأرجنتيني أنخل كوريا عند الدقيقة (47)، وآتى الهدف الثالث عن طريق لاعبه الدولي البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 65، فيما سجل سواريز الهدفين الرابع والخامس عند الدقائق (85-94)، في أول مباراة له بألوان أتلتيكو مدريد، والمنتقل إلى صفوفه حديثًا من برشلونة مقابل ستة ملايين يورو .
وبهذه النتيجة حصد أتلتيكو مدريد أول 3 نقاط له مع بداية الموسم الكروي، فيما تعثر غرناطة الذي حقق فوزين متتاليين في المرحلتين السابقتين، لكنه بقي في الصدارة بفارق الأهداف خلف ريال بيتيس الذي خسر أمام ضيفه ريال مدريد 2-3 السبت الماضي في افتتاح المرحلة .

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