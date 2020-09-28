أمير نجران يشيد بمبادرة “تسعون قصيدة في حب الوطن”

المناطق - نجران

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمبادرة نادي نجران الثقافي الأدبي بجَمْع تسعينَ قصيدةً وطنيةً من شعراء مناطق المملكة كافة، وإصدارها في كتاب “تسعون قصيدة في حب الوطن”، بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة بالتعاون مع مجلس شباب المنطقة.

وتسلم سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، نسخة من الكتاب، قدمه رئيس النادي سعيد بن علي آل مرضمة، وأمين مجلس الشباب محمد بن عبدالله بن منيف، مبيّنا سموه أن ما أفاض به الشعراء من مشاعر تُجاه ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ والوطن، تعكس ما يكنّه كلُّ مواطن تجاه قيادتهم ووطنهم.

ونوّه سموه بمشاركة شباب وفتيات المنطقة مع النادي في صناعة وتنفيذ هذه المبادرة، مؤكدًا أن عملنا مع الشباب يقوم على تثبيت وتعزيز الهوية الوطنية، وتهيئتهم لقيادة المستقبل.