مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون يصدر قرارًا بتعيين محمد الحارثي رئيسًا تنفيذيًا للهيئة

المناطق - واس

أصدر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون برئاسة معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بتعيين الأستاذ محمد بن فهد الحارثي رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وقدم معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون وزير الإعلام المكلف شكره وتقديره للأستاذ خالد بن حمود الغامدي، الذي سيستمر في العمل نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك على ما قدمه طوال فترة ترؤسه للجنة التنفيذية لتسيير أعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون.

ويتمتع الحارثي بخبرة واسعة في مجال الإعلام التقليدي والجديد تمتد لعشرين عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب وتدرج في قطاعات متعددة في الإعلام السعودي أو الدولي، حيث بدأ مسيرته المهنية في جريدة الشرق الأوسط، قبل أن ينضم كمراسل لجريدة عرب نيوز التي تصدر باللغة الإنجليزية، وإلى صحيفة الفاينشال تايمز اللندنية كصحفي زائر.

ثم انتقل للعمل في جريدة الاقتصادية، ليصبح صحافياً منتظماً فيها، ثم مسؤولاً عن صفحتها الأولى ومديرًا لتحريرها فيما بعد.

وفي عام 1997 م تولى رئاسة تحرير مجلة الرجل التي تصدر عن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، حيث حصل على جائزة الخليج للتميز عام 2002م ، وفي عام 2004م أصبح رئيسًا لتحرير مجلتي سيدتي والجميلة، الصادرتين عن المجموعة نفسها، ونجح الحارثي في تحويل مجلة سيدتي إلى عدة مجلات متخصصة ومواقع إلكترونية هي: “سيدتي ديكور” و”سيدتي وطفلك” و”سيدتي للأزياء”، كما أطلق مجلة سيدتي الشهرية باللغة الإنجليزية.

كما رأس تحرير جريدة عرب نيوز بين عامي 2013م وعام 2016م، ودشن خلالها مشروع منتدى عرب نيوز الحواري الذي يستضيف ندوات بحضور مسؤولين ودبلوماسيين لمناقشة قضايا الساعة.

وفي عام 2015م أطلق البرنامج الاجتماعي “بدون شك” على قناة mbc والذي يقدمه ويرأس تحريره.

وقد فاز الحارثي بعضوية مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين في 3 نوفمبر 2016م، وهو عضو مؤسس لمنتدى القيادات العربية الشابة في دافوس الشرق الأوسط، وعضو في مشروع الخليج 2000م في جامعة كولومبيا في نيويورك.

وحصل الحارثي على جائزة الإبداع الإعلامي في بيروت لعام 2014م لنجاحاته في الإعلام المطبوع والمرئي والإلكتروني.

ويشارك بمقالات سياسية في جريدتي الشرق الأوسط والبيان، وله مقالان؛ أسبوعي في مجلة سيدتي، وشهري في مجلة الرجل.